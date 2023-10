NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Analyst Toby Ogg lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die starke Dynamik im Auftragsbestand des Cloud-Geschäfts. Die Aktie des Softwarekonzerns sieht er als sicheren Hafen innerhalb eines unsicheren makroökonomischen Umfelds. Das Papier steht auch auf seiner Auswahlliste "Analyst Focus List" mit besonders interessanten Investments./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 19:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.