Sartorius vz. Aktie
|272,10EUR
|11,70EUR
|4,49%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
22.10.2026 14:27:21
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
307,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
278,60 €
|
Abst. Kursziel*:
10,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
272,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|272,10
|4,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:49
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:48
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|20:48
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:36
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:11
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:58
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|18:58
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:37
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17:18
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|17:16
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|17:14
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG