Sartorius vz. Aktie
|288,60EUR
|1,00EUR
|0,35%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 284 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe mit seinen jüngsten Quartalszahlen leicht positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er sieht Sartorius auf dem Weg zurück zu einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum. Daher habe die Aktie trotz ihres Bewertungsaufschlags noch Luft nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
287,30 €
|
Abst. Kursziel*:
13,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
288,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Sartorius-Ziel auf 325 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
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26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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26.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 315 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|23.10.26
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|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
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|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|288,60
|0,35%
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|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets