Sartorius vz. Aktie
|293,60EUR
|0,20EUR
|0,07%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 312 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Segment Produkte und Dienstleistungen für Labore habe sich im dritten Quartal außerordentlich gut entwickelt, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Genau darauf komme es gegenwärtig an. Die Aktie sei folglich ein klares Muss mit Blick auf das kommende Anlagejahr./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
295,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
293,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,27%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
17.11.26
|TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|295,30
|0,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research