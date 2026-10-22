Sartorius vz. Aktie
|272,10EUR
|11,70EUR
|4,49%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Tochter Stedim habe die Erwartungen erfüllt, doch die Laborsparte (LPS) sei positiv aufgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung des dritten Quartals. Insgesamt wirkten die Ergebnisse solide./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
278,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
272,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,15%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|272,10
|4,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:49
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:48
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|20:48
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:36
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:11
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:58
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|18:58
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:37
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17:18
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|17:16
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|17:14
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG