Sartorius vz. Aktie

272,10EUR 11,70EUR 4,49%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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22.10.2026 14:33:24

Sartorius vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Tochter Stedim habe die Erwartungen erfüllt, doch die Laborsparte (LPS) sei positiv aufgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung des dritten Quartals. Insgesamt wirkten die Ergebnisse solide./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
278,20 € 		Abst. Kursziel*:
-20,92%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
272,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,15%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:33 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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14:25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 272,10 4,49% Sartorius AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

20:49 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
20:48 VINCI Outperform RBC Capital Markets
20:48 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:36 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
19:11 Roche Outperform RBC Capital Markets
19:00 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
18:58 Meta Platforms Buy UBS AG
18:58 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:37 Tesla Neutral UBS AG
17:20 SAP Verkaufen DZ BANK
17:18 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
17:16 Tesla Buy Deutsche Bank AG
17:14 Hermès Kaufen DZ BANK
15:04 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15:03 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 QIAGEN Halten DZ BANK
14:33 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
14:25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
13:52 adidas Kaufen DZ BANK
13:52 FUCHS Kaufen DZ BANK
13:50 Hermès Sell UBS AG
13:45 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
13:30 Nike Outperform Bernstein Research
13:28 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:27 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
13:26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13:26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:25 Mutares Buy Warburg Research
13:24 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:22 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:22 Michelin Outperform Bernstein Research
13:16 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:15 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
13:13 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13:13 Hermès Buy Deutsche Bank AG
13:12 GEA Buy Deutsche Bank AG
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13:10 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:10 SAP Neutral UBS AG
13:09 RENK Buy Deutsche Bank AG
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