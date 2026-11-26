Sartorius vz. Aktie
|286,10EUR
|-3,10EUR
|-1,07%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 258 auf 285 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für den Laborkonzern am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
285,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
285,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
286,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
24.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
17.11.26
|TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|285,90
|-1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)