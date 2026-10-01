Sartorius vz. Aktie
|255,30EUR
|-2,70EUR
|-1,05%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 228 auf 244 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erholung im Bereich Bioprocessing laufe rund, schrieb James Quigley am Mittwoch. Er liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal leicht über dem Konsens. Quigley favorisiert aber die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
244,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
257,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
255,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,43%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
30.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|255,30
|-1,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)