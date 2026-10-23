Sartorius vz. Aktie
|277,10EUR
|5,00EUR
|1,84%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 244 auf 258 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die LPS-Sparte mit Lab Products & Services beginne zum KI-Profiteur zu werden, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang der Ergebnisse des Laborkonzerns und seiner französischen Tochter Sartorius Stedim. Er zielt damit auf den Pharma-Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung ab. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) laufe solide./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
258,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
276,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
277,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,89%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|277,20
|1,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.