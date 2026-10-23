Sartorius vz. Aktie

277,10EUR 5,00EUR 1,84%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.10.2026 12:00:11

Sartorius vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 244 auf 258 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die LPS-Sparte mit Lab Products & Services beginne zum KI-Profiteur zu werden, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang der Ergebnisse des Laborkonzerns und seiner französischen Tochter Sartorius Stedim. Er zielt damit auf den Pharma-Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung ab. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) laufe solide./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
258,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
276,70 € 		Abst. Kursziel*:
-6,76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
277,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,89%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

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12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 277,20 1,87% Sartorius AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

12:22 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12:21 RENK Buy Warburg Research
12:20 KRONES Buy Warburg Research
12:20 Vossloh Hold Warburg Research
12:19 Barclays Buy UBS AG
12:08 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:52 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Hermès Sell UBS AG
11:48 Tesla Kaufen DZ BANK
11:32 Eni Buy UBS AG
11:09 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
07:39 Nike Overweight Barclays Capital
07:38 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
07:37 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
07:37 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
07:15 Hermès Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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