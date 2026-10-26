Sartorius vz. Aktie
|283,60EUR
|2,00EUR
|0,71%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 307 auf 315 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
315,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
277,80 €
|
Abst. Kursziel*:
13,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
283,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,07%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 315 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 258 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|283,60
|0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG