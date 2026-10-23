NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Labordienstleisters und Pharmazulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die sich bessernden Trends in den Absatzmärkten eine Rückkehr von Sartorius zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten begünstigen dürften./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST



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