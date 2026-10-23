Sartorius vz. Aktie

276,40EUR 4,30EUR 1,58%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.10.2026 13:52:21

Sartorius vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Labordienstleisters und Pharmazulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die sich bessernden Trends in den Absatzmärkten eine Rückkehr von Sartorius zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten begünstigen dürften./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
275,90 € 		Abst. Kursziel*:
6,92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
276,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,73%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:52 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 276,40 1,58% Sartorius AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

14:00 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:58 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13:56 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
13:55 FedEx Outperform Bernstein Research
13:54 KRONES Market-Perform Bernstein Research
13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
13:53 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:53 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
13:52 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:52 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:34 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:52 L'Oréal Buy UBS AG
12:50 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:49 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:22 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12:21 RENK Buy Warburg Research
12:20 KRONES Buy Warburg Research
12:20 Vossloh Hold Warburg Research
12:19 Barclays Buy UBS AG
12:08 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:52 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Hermès Sell UBS AG
11:48 Tesla Kaufen DZ BANK
11:32 Eni Buy UBS AG
11:09 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
07:39 Nike Overweight Barclays Capital
07:38 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
07:37 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
07:37 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
07:15 Hermès Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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