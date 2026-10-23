Sartorius vz. Aktie
|276,40EUR
|4,30EUR
|1,58%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Labordienstleisters und Pharmazulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die sich bessernden Trends in den Absatzmärkten eine Rückkehr von Sartorius zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten begünstigen dürften./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
275,90 €
|
Abst. Kursziel*:
6,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
276,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,73%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
14:35
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 258 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
14:34
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 330 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|276,40
|1,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.