ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2800 auf 3000 Pence angehoben. Der Free Cashflow des Ölkonzerns sei zu umfangreich, um ihn zu ignorieren, argumentierte Analyst Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für seine Kaufempfehlung nach zuletzt schwacher Kursentwicklung. Gestützt auf die starke Bilanz seien Aktienrückkäufe so sicher wie sonst nirgendwo in der Branche./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.