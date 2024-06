NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern dürften trotz starker Vorjahresvergleichswerte solide ausfallen, schrieb Analyst Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns sei angesichts einer gedämpften Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sein bevorzugter Branchenwert./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 02:00 / ET

