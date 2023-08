NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen der Tochter Siemens Healthineers und der Beteiligung Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten beim Ertrag negativ überrascht und unerwartet hohe Kosten ausgewiesen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte passte sein Bewertungsmodell mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen von Siemens selbst entsprechend an. Seine Schätzungen für den Auftragseingang des Technologiekonzerns lägen weiterhin über den Markterwartungen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 19:58 / BST





