ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin geht in einem am Montag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der französische Industriekonzern mit seiner Profitabilität für weitere Erleichterung sorgt. Marktseitig seien im Vergleich zum ersten Quartal keine größeren Änderungen zu beobachten./rob/tih/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 13:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.