NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Unter den europäischen Chipherstellern habe er eine leichte Präferenz für Infineon, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Montag vorliegenden Studie zur weltweiten Halbleiterbranche. Er sieht aber auch nach dem Tiefpunkt im Zyklus Aufwärtspotenzial sowohl für Infineon als auch für STMicro. Die Franzosen seien aber der Schwäche der Industriebranche stärker ausgesetzt. Mit Blick auf die Autobranche glaubt Clark weiter an eine "sanfte Landung"./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.