FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Diagnostikspezialist habe basierend auf vorläufigen Zahlen die Zielsetzungen für das vergangene Jahr erreicht, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei erfreulich, denn viele Investoren hätten damit nicht gerechnet. Es sei aber wahrscheinlich, dass nur das untere Ende der Zielspanne erreicht wurde./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.