FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stratec mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Diagnostikspezialisten dürften eine weitere Geschäftsverbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen, wenn auch auf einem relativ niedrigen Niveau, schrieb Analyst Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Um die Jahresziele zu erreichen, bedürfe es wohl einer deutlichen Beschleunigung im Schlussquartal, was schwierig werden dürfte./gl/ag



