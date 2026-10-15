SUSS MicroTec Aktie
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Aufträge dürften zugelegt, die Auslieferungen indes stagniert haben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick auf die Zahlen des Halbleiterunternehmens für das dritte Quartal. Die Nachfrage-Situation weise auf starkes Wachstum und Margenverbesserungen hin, sobald das Übergangsjahr der Vergangenheit angehören werde. Dies gebe Zuversicht, weshalb sie weiter zum Kauf rate./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
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Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,75 €
|
Abst. Kursziel*:
102,43%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
57,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
117,96%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
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