HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Aufträge dürften zugelegt, die Auslieferungen indes stagniert haben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick auf die Zahlen des Halbleiterunternehmens für das dritte Quartal. Die Nachfrage-Situation weise auf starkes Wachstum und Margenverbesserungen hin, sobald das Übergangsjahr der Vergangenheit angehören werde. Dies gebe Zuversicht, weshalb sie weiter zum Kauf rate./rob/ajx/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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