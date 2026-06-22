SUSS MicroTec Aktie

111,80EUR 0,10EUR 0,09%
SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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22.06.2026 11:03:22

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Suss Microtec nach ihrer Kursrally beim unveränderten fairen Wert von 80 Euro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Laut Armin Kremser wurde Suss hauptsächlich von der Euphorie im Halbleitersektor getrieben. Operativ bleibe die Entwicklung vom anhaltenden KI-Investitionsboom geprägt, der dem Hightech-Unternehmen im zweiten Quartal einen leicht höheren Auftragseingang als im ersten Jahresviertel bescheren dürfte, schrieb er am Montag. Mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von erstmals 25 lägen die Aktien aber bereits "weit außerhalb der
historischen Bandbreite". Suss erreichten am Montag einen Rekord über 118 Euro und lagen dabei um fast die Hälfte über dem fairen Wert der DZ./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
54,42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
111,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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