SUSS MicroTec Aktie
|27,96EUR
|0,26EUR
|0,94%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung habe Fragen hinsichtlich Finanzplanung und Berechenbarkeit der Kosten des Halbleiterzulieferers aufgeworfen, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dabei rudere das Unternehmen konsistent bei den Margen zurück. Es scheine, als ob Suss die Kosten recht gut im Griff habe, nicht aber die Profitabilität der verkauften Halbleiter./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
7,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|27,96
|0,94%
