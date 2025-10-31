SUSS MicroTec Aktie

30.10.2025 13:07:58

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung habe Fragen hinsichtlich Finanzplanung und Berechenbarkeit der Kosten des Halbleiterzulieferers aufgeworfen, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dabei rudere das Unternehmen konsistent bei den Margen zurück. Es scheine, als ob Suss die Kosten recht gut im Griff habe, nicht aber die Profitabilität der verkauften Halbleiter./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33,64 € 		Abst. Kursziel*:
7,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

30.10.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.10.25 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
28.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
