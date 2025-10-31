FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung habe Fragen hinsichtlich Finanzplanung und Berechenbarkeit der Kosten des Halbleiterzulieferers aufgeworfen, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dabei rudere das Unternehmen konsistent bei den Margen zurück. Es scheine, als ob Suss die Kosten recht gut im Griff habe, nicht aber die Profitabilität der verkauften Halbleiter./ag/edh



