SUSS MicroTec Aktie
|44,94EUR
|1,36EUR
|3,12%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
06.11.2026 12:56:50
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Der Rekordauftragsbestand des Halbleiterausrüsters untermauere die Aussichten für 2027, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,10 €
|
Abst. Kursziel*:
108,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109,17%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP 2: Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie kräftig im Minus (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Suss mit deutlich rückläufigen Gewinnen und Umsätzen in 3Q (Dow Jones)
|
05.11.26
|EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: SUSS Reports First Nine Months 2026 Results; Record Order Book of €601 Million Provides Strong Visibility (EQS Group)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|45,04
|3,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG