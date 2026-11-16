SUSS MicroTec Aktie
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die jüngsten Sorgen um die Verlangsamung beim Ausbau der KI-Rechenzentren-Infrastruktur hätten Halbleiterwerte schwer belastet, dabei wäre ein kurzfristig moderateres Tempo für die Ausrüster-Lieferkette nicht unbedingt schlecht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Dann gewännen Zulieferer Zeit, ihre Engpässe in den Griff zu bekommen und Kapazitäten für die bereits prall gefüllten Auftragsbücher vorzubereiten./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,04 €
|
Abst. Kursziel*:
95,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94,54%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
10:03
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13.11.26
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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
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|06.11.26
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|Warburg Research
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
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|DZ BANK
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
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|UBS AG
|06.08.26
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|Warburg Research
|11.05.26
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|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Richemont Buy
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|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bernstein Research
|13.11.26
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|Bernstein Research
|13.11.26
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|13.11.26
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|Bernstein Research
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