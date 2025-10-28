SUSS MicroTec Aktie
|26,42EUR
|-2,58EUR
|-8,90%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Suss Microtec nach deutlich reduzierten Jahreszielen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 37 auf 22 Euro gesenkt. Die Gewinnwarnung an sich und deren Ausmaß habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als noch gravierender sehe er aber die anhaltend rückläufige Auftragslage des Halbleiterindustrie-Zulieferers an./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
26,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
26,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
