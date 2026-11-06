SUSS MicroTec Aktie
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Suss Microtec nach Zahlen von 105 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Komponentenengpässe hätten im dritten Quartal Umsatz und Marge gebremst, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Die Auftragsdynamik bleibe aber weiterhin stark./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,60 €
|
Abst. Kursziel*:
106,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
105,54%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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|28.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
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|Deutsche Bank AG
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