SUSS MicroTec Aktie
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 67 auf 94 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Kuhn begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung mit dem inzwischen erreichten Bewertungsniveau der Aktien. Das erste Quartal sei allerdings hervorragend gewesen, mit dem Auftragseingang als klarem Highlight, so der Experte./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
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Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
94,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
54,42 €
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Abst. Kursziel*:
72,71%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
86,15 €
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Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
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Analyst Name::
Michael Kuhn
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KGV*:
-
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