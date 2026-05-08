SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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08.05.2026 09:26:17

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 67 auf 94 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Kuhn begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung mit dem inzwischen erreichten Bewertungsniveau der Aktien. Das erste Quartal sei allerdings hervorragend gewesen, mit dem Auftragseingang als klarem Highlight, so der Experte./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54,42 € 		Abst. Kursziel*:
72,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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