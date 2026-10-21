Telekom Austria Aktie
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WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
Telekom Austria add
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung "Add" für die Aktien der Telekom Austria nach den am Dienstagabend gemeldeten Zahlen des Unternehmens bestätigt. Das Kursziel auf 6-Monatssicht wurde vom zuständigen Experten Jean-Michel Salvador mit 11,4 Euro angegeben.
Die Ergebnisse für das dritte Quartal haben laut der Baader Bank das obere Ende der Konsensprognose erreicht. Das Telekom-Management hat die Prognose für das Wachstum der Gesamterlöse nach oben angepasst. Die Empfehlung stützt sich auf das erwartete Dividendenwachstum in den kommenden drei Jahren, heißt es in der Analyse weiter. Die Wertpapierspezialisten gehen von einer Dividendenerhöhung aus. Würde jedoch wider Erwarten die Dividende aufgrund der angehobenen Investitionsprognose unverändert bleiben, könnte das kurzfristige Marktinteresse belasten.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten die Experten der Baader Bank ein Ergebnis von 1,16 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 1,27 (2027) und 1,36 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden schätzen sie auf 0,44 (2026), 0,45 (2027) und 0,46 (2028) Euro je Aktie.
Zum Vergleich: Die Telekom-Titel notierten an der Wiener Börse am Mittwoch bei 8,70 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000720008 WEB http://www.telekomaustria.com
AFA0031 2026-10-21/11:29
|Zusammenfassung: Telekom Austria AG add
|
Unternehmen:
Telekom Austria AG
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
11,40 €
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Rating jetzt:
add
|
Kurs*:
8,65 €
|
Abst. Kursziel*:
31,79%
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Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
8,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,02%
|
Analyst Name::
Jean-Michel Salvador
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KGV*:
-
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