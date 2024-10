NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die größte Chance für die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding bestehe eindeutig darin, die Arbeit an Effizienzmaßnahmen in allen Regionen fortzusetzen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei könne das Unternehmen eine globale Architektur nutzen, die das Wachstum vor allem in Nordamerika und in China ausreize./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 16:07 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.