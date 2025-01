NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 3900 auf 5200 Pence angehoben. Der mittlerweile zuständige Analyst Callum Elliott unterzog Unternehmen aus der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einer gründlichen Analyse. Generell geht er konstruktiver an den Sektor heran. Unter den drei großen der Branche ist Unilever nun sein bevorzugter Wert. Er nahm eine viel optimistischere Haltung an, was eine Wende bei den Briten betrifft./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 15:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:36 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.