FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 145 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anfang Februar anstehenden Zahlen des Windkraftanlagenbauer dürften für das vergangene Quartal eine starke Auftragsentwicklung belegen, schrieb Analyst John Kim in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Margenerholung sei er - auch mit Blick auf 2025 - ein wenig konservativer als die Konsensschätzung. Der aktuelle Aktienkurs preise aber nur eine minimale bis keine Erholung ein, was zu pessimistisch sei./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





