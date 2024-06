ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Mit dem Joint-Venture mit Rivian gingen die Wolfsburger die Probleme mit der Software und elektrischer beziehungsweise elektronischer Architektur ihrer Fahrzeuge an, schrieb Analyst Patrick Hummel am Mittwochmorgen. Zumindest in der Theorie würden Entwicklungskosten und Risiken gesenkt. Es bleibe aber abzuwarten, wie gut die Start-Up-Kultur von Rivian und der "Supertanker" VW letztlich wirklich zusammenpassen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 07:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.