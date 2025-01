ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 100 auf 113 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Walmarts Vorteilsprogramme für Mitglieder von Walmart Plus und Sam's Club sollten ein bedeutender Wachstumstreiber für das Unternehmen sein, schrieb Analyst Michael Lasser in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 05:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 05:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.