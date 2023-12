NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wolters Kluwer von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 121 auf 145 Euro angehoben. Analyst Daniel Kerven begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem starken Wachstum des Konzerns, das anhalten dürfte. Der Markt beginne die Treiber zu erkennen, die sich durch den Angebotsmix aus Daten und Analyse, Digitalisierung und der Cloud bei WK ergäben. Generell sieht Kerven die Branche jedoch vor einem schwierigen Jahr: Die höheren Zinssätze dürften die Verbraucher 2024 wohl endgültig einholen, wodurch die Erträge im Werbesektor belastet werden dürften./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 23:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.