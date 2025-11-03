Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
|
03.11.2025 10:00:00
1 Incredible Reason to Buy Pfizer Stock (PFE) in November
I can think of more than a few reasons why someone might want to invest in Pfizer (NYSE: PFE), the pharmaceutical giant. The best one, for me at the moment, is its huge dividend yield -- 7% as of Friday. Consider that the best high-yield bank savings accounts were recently offering interest rates between 4% and 5%, and that Pfizer is offering shareholders much more.Better still, if interest rates drop, as they're generally expected to over the coming year, the interest income you'll get from savings accounts will likely drop, too -- while healthy and growing dividend payers tend to increase their dividends over time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|9 400,00
|1,35%
|Pfizer Inc.
|21,77
|1,56%
