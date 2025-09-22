Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer anlässlich der geplanten Übernahme von Metsera mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Markt für Gewichtsabnahmepräparate Fuß zu fassen, sei in den vergangenen Jahren ein Fokus des US-Konzerns gewesen, schrieb Chris Schott am Montag. Mit Metsera dürfte Pfizer hier Fahrt aufnehmen dank des Portfolios an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung. Bei den Anlegern dürfte der Deal entsprechend gut ankommen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Pfizer Inc.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 24,30
Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 24,65
Abst. Kursziel aktuell:
21,73%
Analyst Name::
Chris Schott
KGV*:
-
|15:01
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Pfizer Inc.
|20,74
|1,72%
