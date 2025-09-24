Pfizer Aktie

20,44EUR 0,06EUR 0,27%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.09.2025 07:42:59

Pfizer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 33 auf 34 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari wertete die Metsera-Übernahme in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als guten, wertsteigernden Deal./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 24,13 		Abst. Kursziel*:
40,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 24,13 		Abst. Kursziel aktuell:
40,90%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen

22.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.25 Pfizer Neutral UBS AG
05.08.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 20,44 0,27% Pfizer Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

07:42 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:37 TUI Overweight Barclays Capital
07:06 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
06:59 Ströer Outperform Bernstein Research
06:48 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Orsted Buy UBS AG
23.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
23.09.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
23.09.25 Continental Overweight Barclays Capital
23.09.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 TUI Neutral UBS AG
23.09.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 KRONES Buy Warburg Research
23.09.25 Aroundtown Buy Warburg Research
23.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
23.09.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
23.09.25 NORMA Group Buy Warburg Research
23.09.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Roche Buy UBS AG
23.09.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Beiersdorf Sell UBS AG
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
23.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
23.09.25 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen