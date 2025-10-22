Pfizer Aktie
|21,41EUR
|-0,03EUR
|-0,14%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Treffen mit dem Management am Rande der Krebstagung Esmo auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Onkologie bleibe eine tragende Säule des Pharmakonzerns, mit Schwerpunkt auf wirkungsvollen, Biomarker-gesteuerten Programmen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 24,75
|
Abst. Kursziel*:
37,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 24,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,43%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar (dpa-AFX)
|
14.10.25
|Novo Nordisk-Aktie im Minus: Gelingt auch hier ein US-Deal wie bei Pfizer und AstraZeneca? (finanzen.at)
|
14.10.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|AstraZeneca-Aktie im Minus: Zollnachlässe für Preissenkungen - AstraZeneca folgt Pfizer-Beispiel in den USA (dpa-AFX)
|
07.10.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
01.10.25
|Pfizer-Deal beflügelt Pharmaaktien: Merck, Bayer, Novo Nordisk, J&J & Co. im Plus (dpa-AFX)
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: US-Deal mit Pfizer hilft gesamter Pharmabranche (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)