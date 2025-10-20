Pfizer Aktie
|21,15EUR
|0,17EUR
|0,79%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 24,51
|
Abst. Kursziel*:
22,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 24,51
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,40%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
