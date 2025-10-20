NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.