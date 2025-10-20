Pfizer Aktie

21,15EUR 0,17EUR 0,79%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 09:57:48

Pfizer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 24,51 		Abst. Kursziel*:
22,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 24,51 		Abst. Kursziel aktuell:
22,40%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten