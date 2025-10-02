Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 27,21
|
Abst. Kursziel*:
24,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 27,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,95%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: US-Deal mit Pfizer hilft gesamter Pharmabranche (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
30.09.25
|Pfizer-Aktie steigt: Deal mit Trump erzielt - Weitere Pharma-Abkommen im Gespräch (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Handel in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.09.25
|USA: Pharmakonzern Pfizer senkt auf Drängen der US-Regierung die Preise (Spiegel Online)
|
30.09.25
|Pfizer senkt auf Drängen der US-Regierung die Preise (Spiegel Online)
|
30.09.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.09.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|07:29
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Pfizer Inc.
|23,32
|0,60%
