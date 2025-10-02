Pfizer Aktie

23,32EUR 0,14EUR 0,60%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.10.2025 07:29:03

Pfizer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 27,21 		Abst. Kursziel*:
24,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 27,21 		Abst. Kursziel aktuell:
24,95%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen

07:29 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 23,32 0,60% Pfizer Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

08:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
08:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:00 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:58 Continental Underperform Bernstein Research
07:57 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Apple Neutral UBS AG
07:36 ABB Neutral UBS AG
07:29 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:23 RATIONAL Overweight Barclays Capital
07:21 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:21 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:11 Hennes & Mauritz AB Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:48 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
01.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Continental Buy UBS AG
01.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
01.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Nike Kaufen DZ BANK
01.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
01.10.25 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
01.10.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen