Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Analysen vor Bilanz
|
03.11.2025 13:27:00
Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse
Pfizer lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pfizer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,633 USD aus. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,51 Milliarden USD - ein Minus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 17,70 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber 1,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 62,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
