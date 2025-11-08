Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
08.11.2025 09:15:00
1 Stock-Split Stock to Buy Now -- It Has More Upside Than Palantir Technologies, According to Wall Street
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is one of the hottest stocks on the market. Shares have climbed 130% this year, and Wall Street still sees room for investors to profit. Among 29 analysts, the median target price is $200 per share. That implies 17% upside from the current share price of $171.However, Wall Street sees more potential profit in O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), a company that executed a 15-for-1 stock split in June 2025. Among 30 analysts, the median target price is $113 per share. That implies 20% upside from its current share price of $94.Here's what investors should know about Palantir and O'Reilly Automotive.
Analysen zu Palantirmehr Analysen
