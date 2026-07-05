Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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05.07.2026 16:00:00

1 Thing That Could Send Meta Platforms Stock Soaring in 2026

Meta Platforms (NASDAQ: META) has been a jarring growth stock over the past year. It's down by 15% year to date, but its fundamentals continue to improve. The stock only trades at a price-to-earnings ratio of 20 and has solid growth rates already, so a single catalyst could result in a meaningful rally. Reality Labs could be the catalyst. It's the AI hardware part of Meta Platforms' business that includes Quest headsets and Ray-Ban Meta smart glasses. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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