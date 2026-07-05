Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
05.07.2026 16:00:00
1 Thing That Could Send Meta Platforms Stock Soaring in 2026
Meta Platforms (NASDAQ: META) has been a jarring growth stock over the past year. It's down by 15% year to date, but its fundamentals continue to improve. The stock only trades at a price-to-earnings ratio of 20 and has solid growth rates already, so a single catalyst could result in a meaningful rally. Reality Labs could be the catalyst. It's the AI hardware part of Meta Platforms' business that includes Quest headsets and Ray-Ban Meta smart glasses. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
|
01.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.07.26
|Meta-Aktie mit Kursrally, CoreWeave sackt zweistellig ab: Angebliche Cloud-Pläne von Facebook-Mutter beflügeln - Konkurrenz schwächelt (dpa-AFX)
|
01.07.26