Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
06.12.2025 10:21:00
3 Reasons Costco Stock Is Struggling
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) shares are slightly negative for 2025 even as the S&P 500 posts strong gains.What gives?There's a lot to like about the business. The membership-based wholesale retailer's sales growth remains solid, and a recent membership fee increase should help bolster profits this year.With that said, even though the business continues to perform well, it may not be good enough to justify the stock's incredibly high valuation. Indeed, Costco commands a price-to-earnings (P/E) ratio that towers over faster-growing big tech companies like Nvidia and Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Erste Schätzungen: Costco Wholesale öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Costco Wholesale-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|769,00
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.