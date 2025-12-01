NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingebracht

Costco Wholesale Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Costco Wholesale-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 387,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,802 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 913,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 572,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 135,73 Prozent vermehrt.
Costco Wholesale markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 405,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
