3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 12:37:32

3M Co. Q2 Income Rises

(RTTNews) - 3M Co. (MMM) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $933 million, or $1.78 per share. This compares with $723 million, or $1.34 per share, last year.

Excluding items, 3M Co. reported adjusted earnings of $1.255 billion or $2.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $6.500 billion from $6.344 billion last year.

3M Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $933 Mln. vs. $723 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.34 last year. -Revenue: $6.500 Bln vs. $6.344 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.80 To $ 8.95

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3M Co.

mehr Nachrichten