3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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21.07.2026 12:37:32
3M Co. Q2 Income Rises
(RTTNews) - 3M Co. (MMM) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $933 million, or $1.78 per share. This compares with $723 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, 3M Co. reported adjusted earnings of $1.255 billion or $2.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.5% to $6.500 billion from $6.344 billion last year.
3M Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $933 Mln. vs. $723 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.34 last year. -Revenue: $6.500 Bln vs. $6.344 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.80 To $ 8.95
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