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WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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28.08.2026 20:13:04

A Hawkish Fed Speech Turns a Green Morning Red

U.S. stocks turned lower Friday afternoon after Federal Reserve Chair Kevin Warsh delivered a hawkish first Jackson Hole address, while Nvidia (NASDAQ: NVDA) gave back most of Thursday's post-earnings surge.The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) is dead flat, up 0.01% as of 1:05 p.m. ET. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is down 0.13% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) has slipped 0.30%. All three were up around 0.5% earlier. Then, Warsh's words sank in and the gains melted away.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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