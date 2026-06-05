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05.06.2026 10:15:00
A new, safer solution with exceptional fire performance: Clariant's Exolit™ AP 422 A
Clariant launched it’s next-generation SVHC-free flame retardant, a safer solution that provides superior fire resistance and meets the stringent demands of modern industries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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