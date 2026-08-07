ACM Researc a Aktie
WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097
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07.08.2026 11:36:21
ACM Research, Inc. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - ACM Research, Inc. (ACMR) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $88.98 million, or $1.23 per share. This compares with $29.76 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, ACM Research, Inc. reported adjusted earnings of $44.52 million or $0.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 36.0% to $292.92 million from $215.37 million last year.
ACM Research, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $88.98 Mln. vs. $29.76 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.44 last year. -Revenue: $292.92 Mln vs. $215.37 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.125 B To $ 1.175 B
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