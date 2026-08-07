ACM Research, Inc. Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - ACM Research, Inc. (ACMR) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $88.98 million, or $1.23 per share. This compares with $29.76 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, ACM Research, Inc. reported adjusted earnings of $44.52 million or $0.61 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 36.0% to $292.92 million from $215.37 million last year.

ACM Research, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $88.98 Mln. vs. $29.76 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.44 last year. -Revenue: $292.92 Mln vs. $215.37 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.125 B To $ 1.175 B