adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Optimismus
|
22.10.2025 08:18:00
adidas-Aktie gefragt: Jahresziel nach Umsatzrekord erhöht
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt um Währungsschwankungen um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro. Dabei war in den Zahlen von 2024 noch der Verkauf von Artikeln der eingestellten Marke Yeezy des Skandalrappers Kanye West enthalten. Die Marke adidas legte jetzt sogar um 12 Prozent zu.
Vorstandschef Bjørn Gulden sprach von einem Umsatzrekord. "Das ist der höchste Umsatz, den wir als Unternehmen je in einem Quartal erzielt haben."
Der Betriebsgewinn wuchs von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro. Die endgültigen Quartalszahlen will adidas wie geplant am 29. Oktober veröffentlichen.
Beim Umsatz rechnet adidas im Gesamtjahr nun währungsbereinigt mit einer Steigerung um 9 Prozent. Bisher hatte das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.
adidas-Aktien dürften guten Lauf zunächst fortsetzen
Auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli dürften die Aktien von adidas am Mittwoch nach der Anhebung der Gewinnprognose noch etwas zulegen. Vorbörslich auf Tradegate stieg der Kurs um 1,4 Prozent verglichen mit dem XETRA-Schluss.
Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckdaten des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal vom Vorabend. Ein Händler hält Gewinnmitnahmen im Verlauf für möglich.
HERZOGENAURACH/FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
08:12
|AKTIE IM FOKUS: Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen (dpa-AFX)
|
07:20
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
21.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX unverändert auf 24.324 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
|
21.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 220 Euro (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Adidas hebt Gewinnprognose an - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Adidas erhöht Gewinnausblick 2025 nach "starkem" dritten Quartal (Dow Jones)
|
21.10.25
|EQS-Adhoc: adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr (EQS Group)