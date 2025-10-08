adidas Aktie

187,55EUR 0,45EUR 0,24%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 07:41:03

adidas Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Bei der Terrace-Kollektion, die in der Vergangenheit einer der wichtigsten Umsatz-, Margen- und Kurstreiber gewesen sei, dürfte der Wachstumstrend abflachen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Sportwarenhersteller habe aber unter anderem mit Blick auf das Wachstum in Schwellenmärkten genug in der Pipeline, um das mehr als zu kompensieren./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
274,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
187,85 € 		Abst. Kursziel*:
45,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
187,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,09%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten

Analysen zu adidasmehr Analysen

07:41 adidas Buy UBS AG
07.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 adidas Buy Warburg Research
01.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 187,75 0,35% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

07:45 Givaudan Neutral UBS AG
07:44 ING Group Buy UBS AG
07:42 Tesla Sell UBS AG
07:41 CTS Eventim Buy UBS AG
07:41 adidas Buy UBS AG
07:39 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 BMW Buy UBS AG
06:41 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Shell Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
07.10.25 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
07.10.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07.10.25 GEA Hold Warburg Research
07.10.25 TRATON Buy Warburg Research
07.10.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Valeo Hold Deutsche Bank AG
07.10.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
07.10.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
07.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 LANXESS Buy Warburg Research
07.10.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen