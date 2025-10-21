NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Eckdaten des Sportartikelkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.