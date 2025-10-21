adidas Aktie

198,90EUR 4,75EUR 2,45%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.10.2025 19:59:51

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Eckdaten des Sportartikelkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
195,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
198,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten